محافظ قنا يحيل مهندسين للنيابة العامة بسبب تسهيلهم البناء على أراضٍ زراعية

قنا صابر سعيد

أحال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مهندسين من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وفني تنظيم بالوحدة المحلية لقرية الأشراف والمشرف الزراعي بالوحدة الزراعية ناحية الأشراف الشرقية للنيابة العامة، وذلك بسبب إهمالهم وتقصيرهم في أداء عملهم وواجباتهم الوظيفة، مخالفين بذلك القوانين واللوائح المعمول بها، حيث إنهم قاموا بإصدار تراخيص بناء لأراضي زراعية وأملاك دولة وخارج الحيز العمراني ما أسفر بالمساس بمصلحة الدولة بالمخالفة للقانون.

وقال محافظ قنا، إنه لن يسمح بالتعدي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، مؤكدًا على إزالتها من المهد واتخاذ كل الإجراءات الفورية والدقيقة ضد المخالفين، وأن المحافظة تتعاون مع الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد المالي والإداري تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية في هذا الشأن والقضاء على الفساد بكل أنواعه وأشكاله.

وكان قد قاد حسام حمودة، السكرتير العام لمحافظة قنا، حملة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات المباني بقري مركز نجع حمادي، والتي تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية، رافقه اللواء مساعد مدير أمن قنا لقطاع الشمال، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، ومأمور مركز شرطة نجع حمادي وعدد من قوات الشرطة لتأمين أعمال الإزالات.

وقال السكرتير العام لمحافظة قنا، إن الحملة نجحت في إزالة 123 مخالفة مباني متنوعة، منها 55 حالة تعدي بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 6565 م، و 4 حالات تعدٍ علي الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 6 قراريط و 12 سهم، بالإضافة إلي 64 حالة متغيرات مكانية بإجمالي مساحة 6300 م، فضلا عن تنفيذ الإزالة الفورية لـ 4 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 3 قراريط و 12سهم.

ووجه سكرتير عام المحافظة، القائمين على تنفيذ الإزالة بعدم ترك أي تعديات ورفع مخلفات الهدم بواسطة معدات الوحدة المحلية للمدينة على نفقة المتعديين، مشددًا على المسئولين بعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى وتتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخالف ذلك، مع ضرورة المرور الميداني على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة ، ومواجهة أى حالة تعدى عليها ومنعها فى المهد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها وعلي أملاك الدولة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمنع التعديات نهائيا علي الاراضي الزراعية واملاك الدولة، وفي ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس، الوزراء رقم 533 لسنة 2022 بتشكل لجان لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية.