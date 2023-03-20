وصول السفينة السياحية Celestyal Crystal ميناء بورسعيد السياحى.. صور

بورسعيد محمد فرج

رصدت عدسة "اليوم السابع" صباح اليوم الإثنين وصول السفينة السياحية Celestyal Crystalإلى ميناء بورسعيد القادمة من ميناء بريوس باليونان وترفع علم مالطا.

وقال مصدر ملاحى لـ"اليوم السابع"، إن حمولة السفينة الكلية 26 ألف طن وأن عدد البحارة300 بحارا و700 سائحا بإجمالى 1000 راكباً .

ومن المنتظر أن تغادر السفينة السياحية ميناء بورسعيد إلى ميناء أشدود مساء اليوم الساعة العاشرة بعد عودة السائحين من جولتهم من القاهرة

ومن جهة أخرى، تم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لدخول السفينة إلى الميناء السياحى والالتزام بتوقيت تراكى السفينة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء فضلاً عن استقبالهم بصالات الوصول لإنهاء إجراءات التفتيش والجمارك بسهولة ويسر وسط تواجد أمنى مكثف لتأمينهم وقد قام الوكيل الملاحى التابع للسفينة بتوفير أتوبيسات لاصطحابهم للسفر إلى مدينة القاهرة.

وتواصل السفن السياحية التوجه إلى ميناء بورسعيد السياحى لما تتمتع به موانئ المنطقة الاقتصادية خاصة والموانئ المصرية بصفة عامة من خلال قدرتها على استقبال مثل هذه السفن وتأمينها وتقديم كافة الخدمات المطلوبة والتى تساعد على جذب المزيد من السفن السياحية للموانئ المصرية.