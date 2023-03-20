وزير العدل يكرم أعضاء النيابة العامة المميزين عن جهودهم فى العام القضائى

كتب إبراهيم قاسم

كرم المستشار عمر مروان وزير العدل ، منذ قليل المستشار أحمد حمادة الصاوي مدير إدارة البيان بمكتب النائب العام، ضمن القضاة المتميزين فى جميع الجهات والهيئات القضائية، عن جهوده المميزة خلال العام القضائى.

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل عن تكريم "الصاوي" أنه هو من قام باختياره بنفسه لتكريمه لأنه متميز فنيا وإداريا وتقنيا.

وكرم وزير العدل عددا من أعضاء العامة من بينهم المستشارين منير صالح محمد عبد الرازق ، ومحمد كمال حسن سراج، حيث تم تسليمهم شهادات تقدير موقعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويتم تكريم المتميزين من الجهات القضائية، التي تضم المحكمة الدستورية العليا والقضاء العالي والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية.

وتأتي الاحتفالية في إطار خطة وزارة العدل لدعم قدرات الكوادر البشرية، وتعزيز الكفاءات الفنية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وتحفيزهم فى سبيل الارتقاء بمنظومة القضاء.

جدير بالذكر أنه يتم تكريم القضاة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكريم القضاة الأكثر تميزا، تحقيقا لاستراتيجية الدولة في بناء المواطن المصري وتعزيز الاستثمار في البشر.