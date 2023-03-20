وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات بالشئون المالية بشركات القطاع

كتبت -مروة الغول

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات بالشئون المالية، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة، حيث شملت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني، وشملت الحركة التالي أسمائهم

مصطفى محمود محمد حسن - مساعداً لرئيس الشركة للشئون المالية وعضوا بمجلس الإدارة بشركة التعاون للبترول.

أيمن محمود عبد الفتاح غيطاس - مساعداً لرئيس الشركة للشئون المالية وعضوا بمجلس الإدارة بشركة القاهرة لتكرير ر البترول .

هانى محمد مراد عبد الفتاح - مساعداً لرئيس الشركة للشئون المالية بشركة الإسكندرية للصيانة البترولية "بترومنت".

وليد نبيل خميس محمد - مساعداً لرئيس الشركة للشئون المالية بالشركة الحديثة للحفر.

أسامه حسيني علي متولي - مساعداً لرئيس الشركة للشئون المالية بالشركة الحديثة للغاز الطبيعي مودرن جاس".

أحمد فاروق أحمد حيدر - مساعداً لرئيس الشركة للشئون المالية بالشركةالعالمية لتصنيع مهمات الحفر (IDM).

عبد السلام محمد عبد اللطيف قنديل - مديراً عاماً للشئون المالية وعضوا بمجلس الإدارة بشركة العامرية لتكرير البترول.

مصطفى أحمد عبد العال علام - مديراً عاما للشئون المالية وعضوا

بمجلس الإدارة بشركةالبتروكيماويات المصرية.

مجدي زينهم سيد مصطفى - مديراً عاماً للشئون المالية وعضوا بمجلس

الإدارة بشركة بترول خليج السويس " جابكو ".

وسام عادل عبد القادر عبد الرحمن - مديراً عاما للشئون المالية والاقتصادية وعضوا بمجلس الإدارة بشركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو).

محمد حسن عباس حسن محمود - مديراً عاما للشئون المالية وعضواً

بمجلس الإدارة بشركة الوسطاني للبترول.

ياسر فتح الله محمد محمد توفيق - مديرا عاما للشئون المالية وعضوا ا عاما للشئون بمجلس الإدارة بشركة بتروسلام.

احمد محمد عبد الحافظ محجوب - مديراً عاماً للشئون المالية وعضواً بمجلس الإدارة بشركة بترول جنوب أبو زنيمة (بتروزنيمه).

ضياء الدين على عبد الكريم محمد - مديراً عاماً للحسابات العامة بالشنون المالية بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول "انويك".

محمد صفوت أحمد الهوارى - مديراً عاماً للحسابات العامة والتكاليف والتحليل المالي بالشئون المالية بشركة فرح للبترول " بتروفرح ".

محمد على أحمد محمد - مديراً عاماً مساعداً للشئون المالية ضمن نطاق اشراف مدير عام المركز الطبي للعاملين بقطاع البترول بالسويس.