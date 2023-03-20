وزير البترول: خطط غير تقليدية لزيادة إنتاج الشركات ذات معدلات الإنتاج الصغيرة

كتبت -مروة الغول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أن استراتيجية الوزارة لتعظيم الإنتاج من الثروات الطبيعية تعمل بتناغم كامل بين عناصر منظومة الإنتاج، وتتبنى كل الأفكار القابلة للتطبيق وأيضاً الأفكار غير التقليدية، لافتاً إلى أن كل شركات الإنتاج العاملة فى مصر ما زال لديها الكثير لتحقيقه فى ظل تطور التقنيات اللازمة للإنتاج والاحتمالات البترولية الموجودة بمناطق الامتياز البترولى والدعم المقدم من استراتيجية الوزارة ومن الشركاء .

وخلال الاجتماع بمسئولى عدد من شركات الإنتاج بمناطق سيناء والصحراء الشرقية والغربية للتنسيق للإسراع بتنفيذ خطط زيادة الإنتاج والذى يأتى فى إطار الاجتماعات الدورية للوزير مع كل شركات الإنتاج البترولى، أكد الملا على ضرورة بذل المزيد من الجهد مع زيادة كفاءة التشغيل وخفض تكلفة إنتاج البرميل وزيادة التعاون القائم بين شركات الإنتاج البترولى، فى ظل ما نشهده من تحديات حالية تواجهها صناعة البترول والغاز والتى تحتاج لحوار وتعاون مستمر بين جميع عناصر منظومة الإنتاج البترولى، وضبط أداء كل عناصرها، بما يخدم زيادة إنتاج الزيت الخام والذى ينعكس بدوره على خفض الكميات الاستيرادية ومزيد من تأمين تلبية الاستهلاك المحلى.

وشهد الاجتماع، استعراض الموقف الحالى للتكامل بين مجموعة الشركات ذات معدلات الإنتاج الصغيرة، بمناطق الإنتاج بسيناء والصحراء الشرقية والغربية، وتشجيع العمل على المزيد من التنسيق وتنظيم إدارة العمل بين الشركات باستغلال ما لدى هذه الشركات من كفاءات فنية وبنى تحتية لزيادة الإنتاج، من خلال عدد من المحاور والتى يأتى على رأسها إدارة الخزانات من خلال تحديد أفضل مواقع حفر الآبار الاستكشافية والتقييمية والتنموية ومتابعة وتنفيذ خطط تنمية الحقول وتحديثها بصفة دورية، وكذلك إدارة عمليات الحفر بما يضمن الاستفادة من الخبرات المختلفة فى تصميم ووضع أفضل برامج الحفر والإصلاح وإكمال الآبار ووضع الأولويات لأجهزة الحفر والإصلاح، وإدارة عمليات تسهيلات الإنتاج للوصول لأعلى تكامل واعتمادية وكفاءة تشغيلية وضمان توفير المهام اللازمة للإسراع بخطط الحفر ووضع الآبار على الإنتاج سواء أكانت آبار استكشافية أو تقييمية أو تنموية أو إصلاح أو إعادة تشغيل الآبار وتقليل فترات التوقف للصيانة، وإلى جانب ذلك العمل معاً فى كل منطقة من هذه المناطق لتوفير مخزون استراتيجى للمعدات والآلات اللازمة لعمليات الحفر والإنتاج وتوفير اللوجستيات اللازمة للتشغيل بأعلى كفاءة ممكنة ، وتطوير جميع الورش كورش الصيانة وغيرها مما ينعكس على تحفيز العمل وجذب الاستثمارات.

حضر الاجتماع الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ونائبه للإنتاج المهندس أحمد مصطفى والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والمشرف على الاتفاقيات ، ورؤساء شركات سوكو وبترو سيناء وبتروزنيمة وبتروشدوان وجنوب ملك من منطقة سيناء، والشركة العامة للبترول وبتروأمير ومجاويش والفنار ووادى السهل من منطقة الصحراء الشرقية وشركات العلمين والواحة وبتروفيوم ومارينا للبترول من منطقة الصحراء الغربية.



وزير البترول والثروة المعدنية خلال اجتماعه مع رؤساء شركات الإنتاج (2)



وزير البترول والثروة المعدنية خلال اجتماعه مع رؤساء شركات الإنتاج (3)