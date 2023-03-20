وزيرة التخطيط: "حياة كريمة" تستهدف تحسين جودة الحياة لـ26 مليون سيدة مصرية

كتب محمد عبد العظيم

أعربت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن سعادتها بالمشاركة في احتفالية تكريم المرأة المصرية، قائلة: "أعبر عن امتناني الشديد، بحضور الرئيس والسيدة قرينة رئيس الجمهورية، وأوجه رسالة شكر وبرقية تهنئة لكل أم مصرية لجهودها.. كل سنة وكل أم مصرية بخير وسعادة ومصر في خير وازدهار وتقدم".

وأضافت خلال كلمتها في حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية: "ليس مصادفة أن تكون مصر أم الدنيا.. ومصر تتحدث عن نفسها مثل ما ذكرت القصيدة الوطنية لشاعر النيل حافظ إبراهيم مصر.. وعندما تم تجسيد مصر جاء اختيار تمثال امرأة شامخة للتعبير عن نهضة مصر، مثل ما نفذ النحات محمود مختار.. ونحن في واقع تحظي فيه المرأة باهتمام ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية.. ويمثل دعم المرأة نقطة انطلاق مضيئة في كل محاور التنمية للدولة المصرية".

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، أرقام ومؤشرات إيجابية على دعم المرأة، خلال الـ 8 سنوات في المشروعات المتوسطة، وزيادة نسبة الشمول المالي للمرأة، وتأتي المبادرات الرئاسية المختلفة مثل مبادرة دعم صحة المرأة، ومبادرة صحة الأم والجنين، فضلا عن المبادرات الصحية لعموم المصريين التي تستفيد من المرأة أسوة بالرجل.

وتابعت وزيرة التخطيط: "المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ودورها في تحسين الأحوال المعيشية.. من خلال توفير الصحة الجيدة والسكن اللائق.. وتهدف "حياة كريمة" إلى تحسين جودة الحياة لـ 8 ملايين سيدة في المرحلة ألأولي.. ولـ 26 مليون سيدة في جميع قري مصر في المراحل الثلاثة للمشروع.. والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يحظى برعاية كريمة من رئيس الجمهورية لتحسين جودة الحياة للمرأة المصرية، ويدعم التمكين الاقتصادي للسيدات وبرامج التدريب من أجل التشغيل الحكومة القطاع الخاص والمجتمع المدني.. لأول مرة تم إطلاق وثيقة ادخارية مؤجلة تضمن الحفاظ على صحة المرأة وصحة أسرتها، إضافة إلى تأهيل المزيد من المشاركة من خلال التدريب وبناء القدرات، وهو التزام للدولة المصرية تقوم به رغم كل الظروف والتحديات".

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه تم تدريب 14 ألف سيدة من جميع المحافظات على البرامج التدريبية.. وتدريب القيادات المصرية بالخارج.. ربط عظيمات مصر بالخارج.. مثل مبادرة "هي لمستقبل رقمي".. وغيرها من المبادرات.. ومبادرة "كن سفيرا للتنمية المستدامة".. وغيرها من المبادرات، لافتة إلى أنه فيما يخص تولي المرأة للمناصب الإدارية العليا.. سعداء بأن نعلن المؤشر العام تضاعف 9 % في عام 2018 .. 20 % في عام 2022.. وحال استمرار نضمن النسبة المستهدفة 2026 .. بدلا من 2030 .. بنسبة 30 %، مشيرة إلى أنه خلال احتفالية عيد الأم للعام الماضي.. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن جائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص.. وقومنا بتأهيل وتدريب 85 مؤسسة تشمل جميع الوزارات والمحافظات والجامعات وحققت المرأة 50 % فى عدد المراكز الأولي في الجائزة بكل فئاتها.