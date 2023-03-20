واشنطن: نتوقع من الصين الدفاع عن سيادة الأراضى الأوكرانية

كتب أحمد عرفة

أكدت السلطات الأمريكية، أنها تتوقع من الصين أن تدافع عن سيادة الأراضي الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضافت السلطات الأمريكية، أنه لا يمكن القبول بأي خطة سلام لا تقضي بالانسحاب من أوكرانيا، متابعا: نأمل أن يضغط الرئيس الصيني على بوتين للانسحاب من أوكرانيا .

وفى وقت سابق قال ألكسندر زاسبكين، الدبلوماسي الروسي السابق، إن روسيا ترحب بالمبادرة الصينية بشأن حل الأزمة الأوكرانية موضحا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أن موسكو مستعدة للتفاوض.

وأضاف الدبلوماسي الروسي السابق، خلال تصريحاته على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشروط الأوكرانية غير مقبولة لروسيا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحمل في حديثها سوء نية اتجاه المبادرة الصينية؛ لأنها تعتبرها إعادة لترتيب أوراق روسيا.

ولفت ألكسندر زاسبكين، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد وقف إطلاق النار في الأزمة الأوكرانية، لأن هدفها تدمير روسيا وتفجير الأوضاع داخليًا، لأن إيقاف الحرب لا يصب فى المصلحة الأمريكية.