بلينكن: على الصين أن تقنع روسيا بالانسحاب من أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قال وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، إنه على الصين أن تقنع روسيا بالانسحاب من أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكى، أن وقف إطلاق النار بـأوكرانيا دون انسحاب روسى يدعم موقف موسكو، موضحا أن الصين لا تشعر بالمسؤولية لمحاسبة روسيا على ما ارتكبته.

ولفت أنتونى بلينكن، إلى أن أى خطة لإنهاء الحرب يجب أن تضمن وحدة وسلام أراضى أوكرانيا.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكى، أن على العالم إلا ينخدع بخطة بكين للسلام بين موسكو وكييف.