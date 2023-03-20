هيئة الاستثمار: نستهدف تحقيق 10مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة العام الحالى

كتب عبد الحليم سالم

كشف حسام هيبة الرئيس التنفيذى لل هيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، أن مصر تستهدف تحقيق 10مليارات دولار استثمار أجنبى مباشر خلال العام المالي الحالي، بعد ما تم تحقيق نحو 9 مليارات دولار خلال العام الماضي، لافتا إلى أنه تم تحقيق 4 مليارات دولار خلال الربع الأول، من العام المالي، ونسعى إلى تحقيق 4 مليارات دولار خلال الربع الثاني من العام المالي.

وجاء ذلك خلال كلمته في لقاء غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة، بمشاركة اعضاء عرفة التجارة الامريكية في اليونان، بحضور سيلفيا ميناسا الرئيس التنفيذي للغرفة، وأحمد أبو علي رئيس اللجنة القانونية .

وأضاف هيبة إن ‏مصر تمتلك فرصا استثمارية واعدة في العديد من القطاعات، ولاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي لم تنل القدر الكافي من اهتمام المستثمرين حتى الآن، وهو ما يتطلب أن ينظر إليها الاستثمار بشكل جاد ولا سيما لأهميتها للمنطقة كلها.

و‏أوضح أن النصر لديها سعر صرف مرن، وذلك لأول مرة، علاوة على أن هناك سلاسة في دخول الاستثمارات وخروجها بسهولة، وهذا أمر مهم جدا للاستثمار.