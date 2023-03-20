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رئيس هيئة الاستثمار: الاصلاح الاقتصادى ساهم فى مواجهة التحديات الاقتصادية.. صور

الإثنين، 20 مارس 2023 10:47 ص
رئيس هيئة الاستثمار: الاصلاح الاقتصادى ساهم فى مواجهة التحديات الاقتصادية.. صور حسام هيبة خلال اللقاء
كتب عبد الحليم سالم

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أكد حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تقييم الوضع الاقتصادي في مصر يرتبط بما حدث من تغيرات كبيرة بعد 2011، وما شهدته من تغيرات في البلاد، وبالتالي فإن اخر 10 سنوات مؤثرة في الاقتصاد الوطني، بما في ذلك ما شهده العالم من كوفيد 19 وتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية.
 
وجاء ذلك خلال كلمته في لقاء غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة، بمشاركة اعضاء غرفة التجارة الامريكية في اليونان، بحضور سيلفيا ميناسا الرئيس التنفيذي للغرفة، وأحمد أبو علي رئيس اللجنة القانونية .
 
وأضاف هيبة إن تداعيات كورونا والحرب الروسية بجانب رفع الفائدة الامريكية، وما شهدته سلاسل الامداد أثر بشكل مباشر على التدفقات النقدية للبلاد، مشيرا إلى أهمية ما تم اتخاذه من إجراءات للاصلاح الاقتصادي في مصر منذ 2016 وتحرير سعر الصرف، وهو ما كان له أثر في تحمل تلك التداعيات من خلال خطط استراتيجية تتسق مع رؤية مصر 2030.
 
 
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الغرفة الامريكية

هيئة الاستثمار

حسام هيبة

احمد ابو على



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