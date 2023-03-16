يوم حقلى عن حصاد محصول البنجر لمزارعى قرية البوها بالشرقية

عقدت مديرية الزراعة بالشرقية، بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل السكرية،يوم حقلي عن حصاد محصول البنجر لمزارعي قرية البوها بكفر صقر، ذلك في إطار خطة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتعريفهم بأهمية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يُساهم في زيادة الدخل القومي.

وأوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل السكرية بتنفيذ يوم حقلي عن حصاد محصول البنجر لمزارعي قرية البوها التابعة لرئاسة مركز ومدينة كفر صقر وذلك في حضور الدكتور أيمن عبد الرازق بمعهد بحوث المحاصيل السكرية والمهندس محسن سويلم اخصائي محصول البنجر بالمحافظة وعدد من مزارعي القرية والمرشدين الزراعيين.

كما أوضح وكيل الوزارة أن المساحة المزروعة بنحصول البنجر هذا العام بلغت 90 الف 264 فدان، لافتاً إلي أن الهدف من تنظيم اليوم الحقلي هو تعريف المزارعين والمرشدين الزراعيين بأهم المعاملات الزراعية عند حصاد البنجر وتعريفهم بمخاطر الحصاد قبل ميعاد النضج وأهمية التواصل والترتيب مع مندوب المصنع قبل عملية التقليع لتفادي حدوث أي مشكلات عند نقل المحصول .

وأشاد المزارعون بدور مديرية الزراعة في تنظيم تلك الندوات الإرشادية لتوعيتهم بكيفية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة والحصاد وصولا لتحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية.