مصرع عامل وإصابة ابنه اصطدمت بهما سيارة نقل أثناء عبورهما الدائرى فى قليوب

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي دائرة المركز، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة نجله.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء عبور كلا من "سلطان س ب"، 49 سنة، عامل، متوفي، ونجله "إسلام س س"، 14 سنة، مصاب بكسر بالجمجمة واشتباه نزيف داخلي بالمخ، الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي دائرة المركز، اصطدمت بهم سيارة نقل أثناء ذلك، وجرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط السيارة وقائدها.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء الطبيب الشرعي، وموالاة الاستعلام عن حالة المصاب، وسماع شهود الواقعة وسائق السيارة.