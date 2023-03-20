اليوم السابع
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مصرع عامل وإصابة ابنه اصطدمت بهما سيارة نقل أثناء عبورهما الدائرى فى قليوب

الإثنين، 20 مارس 2023 06:19 م
مصرع عامل وإصابة ابنه اصطدمت بهما سيارة نقل أثناء عبورهما الدائرى فى قليوب اسعاف - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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لقي عامل مصرعه، وأصيب نجله بكسر فى الجمجمة واشتباه نزيف داخلي بالمخ، إثر اصطدام سيارة نقل بهم، أثناء عبورهم الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي دائرة المركز، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة نجله.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء عبور كلا من "سلطان س ب"، 49 سنة، عامل، متوفي، ونجله "إسلام س س"، 14 سنة، مصاب بكسر بالجمجمة واشتباه نزيف داخلي بالمخ، الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي دائرة المركز، اصطدمت بهم سيارة نقل أثناء ذلك، وجرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط السيارة وقائدها.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء الطبيب الشرعي، وموالاة الاستعلام عن حالة المصاب، وسماع شهود الواقعة وسائق السيارة.

 

 


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