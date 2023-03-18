وزير العدل ورئيس النيابة الإدارية ومحافظ القليوبية يفتتحون مجمع النيابات ببنها

القليوبية - إبراهيم سالم

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل ، والمستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ومدير أمن القليوبية، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل للأبنية والمحاكم، مجمع النيابات الإدارية بمجمع مواقف بنها بمحافظة القليوبية.

وكشف وزير العدل، خلال الجولة، أن مجمع النيابات الإدارية بمجمع مواقف بنها، تم تطويره بتكلفة إجمالية 2.1 مليون جنيها، من قبل هيئة النيابة الإدارية، وقد خفضت المحافظة القيمة الإيجارية إلى 50%، لتبلغ 270 ألف جنيه سنويا.

واوصح الوزير، أن المبنى على مساحة 3000م2، مكون من طابق أرضي (الاستقبال- الامن- غرفة التحكم)، وطابق أول وثاني علوى، وقد تم رفع كفاءة المبنى داخليا وخارجيا.