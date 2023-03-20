مصرع طبيب وخطيبته إثر سقوط سيارتهما فى ترعة الإبراهيمية بأسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

لقي طبيب وخطيبته مصرعهما، إثر سقوط سيارتهما بالترعة الإبراهيمية بطريق أسيوط / القاهرة الزراعي عند قرية بني زيد ، وتم انتشال الجثتين ونقلهما الى مشرحة مستشفى القوصية المركزي.

تلقى اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من النجدة بسقوط سيارة ملاكي بالترعة الإبراهيمية ناحية قرية بني زيد.

وبالإنتقال إلى موقع الحادث وضباط شرطة المركز والإسعاف والإنقاذ النهري، تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثة " كيرولس . ا . ج " طبيب و خطيبته " ج . ه . ع " وانتشال السيارة من الترعة الإبراهيمية.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.