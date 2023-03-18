اليوم السابع
Ads
السبت، 18 مارس 2023 12:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط 28 قطعة سلاح نارى فى أسيوط

السبت، 18 مارس 2023 12:08 م
الداخلية تضبط 28 قطعة سلاح نارى فى أسيوط حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة القوصية، أسفرت جهودها عن ضبط عدد (28) قطعة سلاح نارى، عبارة عن (10 بنادق آلية –9 بنادق خرطوش – 9 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (22 متهما " لعدد 11منهم معلومات جنائية").
 
ونجحت الداخلية في ضبط عدد (4) قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (6متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد (363) حكما قضائيا متنوعا.
 
 
 

ترويج السلاح

تجاره السلاح

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة