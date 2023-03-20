ووصف ميدفيديف ـ حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ هذا القرار بأنه "انهيار لأسس ومبادئ القانون الدولى".. وقال "إن الحلقة الأكثر تشويها لمصداقية المحكمة الجنائية الدولية مرتبط بجرائم الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق، حيث كانت المحكمة معطلة بالكامل ولم تستطع فعل أى شئ يذكر".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا؛ بذريعة ما أسمته ترحيل غير قانوني لأطفال أوكرانيا إلى روسيا.