وقال ميدفيديف - فى كلمته أمام اجتماع مجلس إدارة وزارة العدل الروسية - "إن موسكو ستواصل الضغط من أجل نظام عالمي متعدد الأقطاب، وبذل قصارى جهدها لضمان عمل نظام القانون الدولى، ومنع أى تشويه لقواعده المقبولة بشكل عام أو أى مراجعة لميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف ميدفيديف - وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية "بالطبع، سوف نقاوم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

وسلط المسؤول الروسى الضوء على الدور الذى لعبته وزارة العدل فى هذه العملية، مشددا على حملتها القمعية ضد المنظمات غير الربحية.