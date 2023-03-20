مسؤول الإعلام الرسمي الفلسطيني يطلع وفدًا بريطانيًا على انتهاكات الاحتلال

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أطلع المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني، الوزير أحمد عساف، اليوم الإثنين، وفدًا من القناة التلفزيونية البريطانية الرابعة برئاسة المديرة التنفيذية للقناة اليكس ماهون، على آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية في ظل التصعيد الإسرائيلي بحق الفلسطيني من اغتيال واقتحام وعربدة المستوطنين.



وعلى الصعيد الإعلامي، وضع الوزير عساف الوفد بصورة المستوى الذي وصله الإعلام الرسمي على كافة الأصعدة التقني والرقمي ومضمون الخطاب الإعلامي الفلسطيني بما ينسجم مع قضية وحقوق شعبنا الفلسطيني، نحو تحقيق هدفه وسعيه للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.



وأطلع الوفد خلال اللقاء على الصعوبات والتحديات التي يواجهها الإعلام الرسمي، والصحفي الفلسطيني بشكل عام، في سعيه لنقل الحقيقة في مواجهة الممارسات الاحتلالية وإرهاب المستوطنين وكذلك مواجهة الرواية الإسرائيلية الزائفة.



وجرى البحث كذلك في توثيق التعاون وتبادل الخبرات بين الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون خاصة والاعلام الرسمي عامة والقناة البريطانية الرابعة.



بدوره، شكر الوفد الضيف، المشرف العام على حسن الضيافة، وعبر عن رغبته في التعاون مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في المجالات الإعلامية المختلفة.