اليوم السابع
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مرزوق الغانم يترأس اجتماع مجلس الأمة الكويتى بعد حكم الدستورية بعودة مجلسه

الإثنين، 20 مارس 2023 05:14 م
مرزوق الغانم يترأس اجتماع مجلس الأمة الكويتى بعد حكم الدستورية بعودة مجلسه رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم
أ ش أ

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عقد مكتب مجلس الأمة اجتماعا اليوم الاثنين برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.

وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي وأمين سر المجلس النائب فرز الديحاني ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب الدكتور عبيد الوسمي ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أحمد الحمد اضافة إلى أمين عام مجلس الأمة خالد بو صليب.

وكانت المحكمة الدستورية الكويتية قضت في جلستها يوم أمس الأحد ببطلان مجلس الأمة (2022) لبطلان مرسوم حل المجلس وإعادة مجلس 2020 برئاسة مرزوق الغانم.


الكويت

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مجلس الأمة الكويتى

المحكمة الدستورية بالكويت



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