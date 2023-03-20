محافظ كفر الشيخ: 27 ألف مشترك يتمتعون بخدمة توصيل الغاز الطبيعى فى بيلا

حقق المشروع القومي لاستخدام الغاز الطبيعي في المنازل والمخابز بمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، كوقود معدلات مرتفعة على مدار الفترة الماضية، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمضاعفة الجهود للتوسع في هذا المشروع، وفي إطار خطة الدولة، وتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعى للمنازل والمخابز وإحلاله كبديل للمنتجات البترولية السائلة لخفض الأعباء المالية التى تتحملها ميزانية الدولة وخاصة فى دعم أسطوانات البوتاجاز ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم فى الحصول على خدمة حضارية ومصدر طاقة آمن ومستدام ونظيف.

وتلقي اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، تقريراً من جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بشأن جهود تيسير وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل مع توفير مزيد من الخدمات للمواطنين، بمركز ومدينة بيلا.

أكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، توصيل الغاز لأكثر من 27 ألف مشترك مع تحقيق مستهدف 40 ألف مشترك بنسبة تنفيذ 76% بجانب توصيل الغاز لـ20 مخبز بلدي بمركز ومدينة بيلا، وذلك منذ بدء هذا النشاط وحتى الآن، مع استمرار جهود التوسع في توصيل الخدمة للأهالي، مضيفًا أنه تم الإنتهاء بصورة نهائية من قطاعات (5،4،3،2)، والتي تمثل 75% من قطاعات المدينة، بجانب الانتهاء بصفة نهائية من قطاع (21،20) بقرية الجرايدة.

وأضاف رئيس مدينة بيلا، أنه جارٍ العمل بقطاع (1) بالمدينة والذي يضم «حي أبو دشيش - القشلان - حي فرحات - منطقة المركز القديم - منطقة السنترال»، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلي 50% من الأعمال، وتم ضخ الغاز بالخطوط الرئيسية وبعض الخطوط الفرعية، استعداداً لتوصيل خدمة الغاز إلى القطاع بعد الانتهاء من كافة الأعمال.

وأشار رئيس المدينة، إلي أنه تمت الموافقة المبدئية علي توصيل ومد خطوط الغاز الطبيعي للقطاعين (7،6)، والذي يضم حي السلام مروراً بإستاد بيلا الرياضى حتى منطقة قسم شرطة بيلا ومنطقة مضرب أطلس، مضيفًا أنه جارٍ الحصر والترقيم للمناطق المذكورة، استعداداً لتوصيل خدمة الغاز إلى المنطقة بعد الانتهاء من توصيل الخطوط الرئيسية والفرعية من قبل الشركة القابضة للغازات البترولية.



توصيل الغاز للمنازل ببيلا وقراها



توصيل الغاز للمنازل ببيلا