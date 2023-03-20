محافظة كفر الشيخ: 1200 فرصة تدريبية للسيدات ضمن برامج الجهاز الإدارى

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلنت محافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى نائب المحافظ، عن دعم جهود تمكين المرأة بالمحافظة في ظل اهتمام القيادة السياسية بمصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه جرى تدريب 1200 سيدة، من الجهاز الاداري، في مختلف القطاعات والوحدات الادارية بالمحافظة ضمن مختلف البرامج في شتى التخصصات ومع عديد الجهات الحكومية المزودة لخدمات التدريب وعلى رأسها الاكاديمية الوطنية للتدريب NTA وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ، وعدد من الهيئات منها هيئة النيابة العامة وهيئة الإدارية، فضلا عن برامج وزارة التنمية المحلية وبرامج مركز استدامة للتدريب والتطوير.

وأضاف البيان، يأتي ذلك بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية ، مشيراً إلى أن المحافظة حريصة على تدريب وتطوير العنصر البشري، وحازت سيدات المحافظة على اهتمام كبير من قيادات المحافظة، وسوف تستمر التدريبات، لتأهيل وتمكين المرأة تمشيا مع توجيهات الدولة.