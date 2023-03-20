محافظ شمال سيناء يتفقد عددا من المشروعات بالشيخ زويد

شمال سيناء - محمد حسين

تفقد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، عددا من المشروعات بمركز ومدينة الشيخ زويد، بحضور اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدراة المركزية لشئون مكتب المحافظ، سعيد عرادة، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، وعدد من القيادات التنفيذية ومشايخ القبائل والعواقل.

وأعلن المحافظ فى بيان صحفى، عن إنشاء محطات لتحلية المياه في مختلف قري وتجمعات مركز ومدينة الشيخ زويد، لتوفير مياه الشرب للمواطنين، معلنا عن انشاء محطتى تحلية مياه سيتم افتتاحهما خلال الأيام المقبلة.

وأكد المحافظ على حفر 18 بئر مياه للزراعة، مشددًا على المزارعين علي الحفاظ على الابار التي تم حفرها وصيانتها، معلنًا عن حفر دفعة جديدة من الآبار خلال المرحلة القادمة.

وأشار المحافظ، إلى أن الكهرباء ستصل جميع التجمعات وفقا للمخطط الذي وضعته المحافظة بالتنسيق مع مجلس مدينة الشيخ زويد وشركة الكهرباء.

كما أشار المحافظ الي تفقد محطة تحلية المياه بقبر عمير خلال زيارته للشيخ زويد، لافتا الي ان طاقتها الإنتاجية تبلغ 240 متر مكعب في اليوم، وتم إنشائها بتكلفة بلغت 3 ملايين جنيه.

وخلال زيارته لمدينة الشيخ زويد قام المحافظ بتوزيع شتلات أشجار اللوز على المزارعين بالمجان، ضمن مبادرة فخامة السيد الرئيس لزراعة 100مليون شجرة، والتي قامت بشتلها محطة البحوث الزراعية بالشيخ زويد، معلنا عن توزيع 10 آلاف شتلة لوز بواقع 300 شتلة لكل مزارع لزراعة 67 فدان بقري وتجمعات الشيخ زويد.

كما قام المحافظ بزراعة شتلات اللوز بالمزرعة النموذجية جنوب الشيخ زويد، مشددًا على الاهتمام بالشتلات حتى تكبر ويتم جني المحصول.