محافظ شمال سيناء يشهد حفل تخريج دورة الاستراتيجية والأمن القومى

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء، أنه شهد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حفل تخريج الدفعة الأولى لدورة الاستراتيجية والأمن القومى، بمركز أعلام العريش، بتسليم شهادات التخرج على المتدربين.

وأكد المحافظ على أهمية إعادة الوعى خلال المرحلة الحالية، حيث شهدت السنوات الماضية غياب الوعى، بسبب الظروف التى شهدتها شمال سيناء، مشيرًا إلى ثقته الكاملة فى عودة القيم المجتمعية والعادات والتقاليد الأصيلة للمحافظة والتى يعد أبنائها من أكثر المواطنين وعيًا فى ظل ما نتعرض له من شائعات وأكاذيب وافتراءات.

وأعلن المحافظ عن إقامة كافة الفاعليات والأنشطة والندوات فى مجمع الاعلام بالعريش، ليعود إلى دوره الطبيعى بعد سنوات من التوقف بسبب الظروف التى شهدتها المحافظة.

من جانبه أكد اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن هذه الدورة تعد الأولى التى يتم تنفيذها فى محافظة شمال سيناء بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة ممثلة فى مركز شباب مدينة العريش، وتحت رعاية المحافظ، بهدف تدريب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة على البرامج التثقيفية والارتقاء بمهاراتهم فى مجال الدراسات الاستراتيجية والأمن القومى.

وأشار الدكتور رائد عبد الناصر رئيس مجلس ادارة مركز شباب العريش، أنه تم تخريج 172 متدربًا من الدورة التى عقدت على مدار 4 أيام متتالية، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة طبقا لخطة الدولة 2030، لافتا إلى أن هذه الدورة تأتى فى إطار اهتمام الدولة بأبناء سيناء، حيث أنها تعد الأولى من نوعها، وذلك دعما لأبناء سيناء وتنمية الوعى القومى لديهم واتاحة الفرصة أمام جيل جديد من الشباب ليتبوأ المواقع القيادية.