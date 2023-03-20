محافظ سوهاج يتفقد أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتوسعة الكورنيش الغربى

سوهاج عمرو خلف

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، اليوم، أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتوسعة الكورنيش الغربي أمام المدينة الطبية، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ، ومعدلات الآداء، وإزالة أية معوقات، بحضور مسئولي الشركة المنفذة، ومسئولي حماية النيل، ورئيس حي غرب سوهاج .

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن مراحل المشروع، والتي تشمل تطوير وتوسعة الجزء المتبقي من الكورنيش الغربي في المسافة من نفق الشهيد اللواء نبيل فراج، وحتى الكوبري العلوي الجديد، بمسافة 800 متر، وتكلفة 45 مليون جنيه، والذي يهدف إلى تيسير الحركة المرورية ومنع التكدس والإزدحام بمنطقة الكورنيش الغربي والمدينة الطبية، وتشمل الأعمال " التكسيات الحجرية لجانب نهر النيل، والتوسعة، وإنشاء " بربخ " أعلى مأخذ المياه، بالإضافة إلى أعمال الخرسانة.

ووجه المحافظ بتكثيف الأعمال والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، الذي يخدم قطاع عريض من أبناء سوهاج، مع ضرورة الالتزام بجميع إجراءات السلامة والصحة المهنية للعاملين بالموقع.