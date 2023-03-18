محافظ جنوب سيناء يلتقى سفير كوريا الجنوبية خلال زيارته نويبع

التقى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم، السفير "هونج جين ووك" سفير كوريا الجنوبية في جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، بإحدى الفنادق الكبرى بمدينة نويبع. جاء خلال زيارة السفير ووفد السفارة عددا من مدن المحافظة.

من جانبه أعرب السفير عن بالغ سعادته وسعادة أعضاء وفد السفارة، بما شاهدوه من أمن وأمان ومناظر طبيعية خلابة.

كما أعرب عن سعادته أيضا هو وأسرته لمشاهدة شروق الشمس بمدينة سانت كاترين، مؤكدا أنه ينوي زيارة مدينة طابا ودهب، مشددا على دوره فى نقل الصورة الحقيقة لما تتمتع به مدن المحافظة مِن امان وجمال طبيعية، وهنأ المحافظ وشعب جنوب سيناء بالعيد القومي للمحافظة.

وقد لفت المحافظ على أهمية دور السفارة الكورية الجنوبية فى هذا الصدد لنقل هذه الصورة الحقيقية لما شاهدوه الى الشعب والإعلام الكوري

لافتا ان الحركة السياحية الوافدة من كوريا تحتاج لمزيد من التنشيط مقترحا استقبال وفد إعلامي من هناك لنقل الصورة الحقيقية عن مدن المحافظة.

وفى نهاية اللقاء تمنى المحافظ لهم إقامة سعيدة مؤكدًا على استمرار التعاون لاستعادة الحركة السياحية من كوريًا لسابق عهدها. وتم تبادل الدروع والهدايا التذكارية وتم التقاط صورة تذكارية.

حضر اللقاء عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة،ورئيس مدينة نويبع، والنائب سليمان عطيوي عضو مجلس النواب وعضو لجنة السياحة والطيران عن جنوب سيناء.