محافظ بورسعيد يستقبل نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب

بورسعيد - محمد عزام

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وعلى الألفي نقيب المعلمين بمحافظة بورسعيد، وذلك بديوان عام المحافظة.

واستعرض محافظ بورسعيد، مستجدات المنظومة التعليمية في المحافظة، مشيراً للنهضة التعليمية بالمحافظة غير المسبوقة، والتي تأتي تماشياً مع كافة مجالات التنمية ببورسعيد، مؤكداً أن محافظة بورسعيد بالتعاون مع مديرية تعليم بورسعيد تعمل عى تسخير كافة الإمكانيات لخلق بيئة مناسبة للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة تساهم في تنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل.

وشهد اللقاء، مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتطوير التعليم ببورسعيد ورفع كفاءة المنشآت التعليمية وتدريب المعلمين في كافة المراحل، تماشياً مع أهداف الدولة المصرية نحو الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وأكد محافظ بورسعيد، على استمرار تقديم الدعم بما يحقق أفضل مناخ تعليمي لأبناءنا الدارسين، مشيرا إلى أن بناء الإنسان وتطويره أحد أولويات الفترة الحالية، والذي يتحقق أولا من خلال تنمية مهاراته التعليمية والتثقيفية بما يتوازي مع التنمية المجتمعية التى تشهدها الدولة فى كافة القطاعات.

ومن جانبه، وجه نقيب المعلمين خلف الزناتي الشكر لمحافظ بورسعيد على جهوده المستمرة في ملف تطوير العملية التعليمية ببورسعيد، مشيرا إلى أن هذا التطوير يأتي تماشيا مع خطة الدولة المصرية نحو تطوير التعليم في إطار خطوات التنمية المستدامة التي تشهدفها الدولة المصرية.