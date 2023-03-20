محافظ بورسعيد يبحث مع نائب وزير الاتصالات خطوات تطبيق منظومة الكارت الموحد

بورسعيد - محمد فرج - محمد عزام

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والوفد المرافق، بديوان عام المحافظة، وذلك لمناقشة الخطوات التنفيذية بشأن تطبيق منظومة الكارت الموحد للمواطن، والذى يأتى استكمالا لمنظومة التحول الرقمى التى شهدتها المحافظة فى كافة المجالات، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وعدد من الجهات المعنية ببورسعيد.

ورحب محافظ بورسعيد، بالدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات والوفد المرافق، مؤكدا أن زيارته تحمل هدية لأبناء بورسعيد، وتأتى استكمالا للجهود المشتركة بين المحافظة والوزارة فى تطبيق منظومة التحول الرقمى فى عدد من المجالات، مثنياً على جهود وزارة الاتصالات فى ملف تطبيق التحول الرقمى ببورسعيد، وميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، ومختلف القطاعات ببورسعيد، لافتا إلى أن الاجتماع يتناول الخطوات التنفيذية لتطبيق منظومة الكارت الموحد للمواطن، كجزء من منظومة الحوكمة التى تستهدفها الدولة المصرية، والتى تهدف للقضاء على أشكال الفساد وسرعة وسهولة تقديم الخدمة للمواطن.

وخلال اللقاء، كشف الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، عن تفاصيل كارت المواطن الموحد الذى تم إصداره بالتعاون بين وزارة الاتصالات وهيئة البريد، مشيرا إلى أن الكارت الموحد الجديد يساعد على توحيد حزمة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن المرحلة الأولى ستضم خدمات التموين والتأمين الصحى الشامل، إضافة إلى خدمات المدفوعات الإلكترونية، وذكر أن كل مواطن يحصل على الكارت الموحد سيقوم بفتح حساب شخصى فى هيئة البريد مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومى ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول، لافتا إلى أنه سيكون مزودًا ببصمة ذكية تمكن الدولة من التأكد من وصول الخدمة إلى متلقيها، ولفت إلى أنه سيتم بدء العمل بالكارت الموحد ببورسعيد كبداية وتجربة استرشادية سوف يتم تعميمها على باقى المحافظات.

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن الكارت يستهدف تبسيط حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع إجراءات الحصول عليها، إضافة إلى ضمان توجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالى، منوهًا إلى أنه سيمثل نقلة نوعية فى منظومة الخدمات المقدمة للمواطن، ضمن منظومة عملاقة للتحول الرقمى.

ورحب محافظ بورسعيد، باستكمال خطوات التعاون المثمر مع وزارة الاتصالات، والذى كان ثمار جهود متواصلة من التعاون خلال السنوات الماضية منذ تطبيق منظومة التحول الرقمى والتأمين الصحى الشامل، ومنظومة ميكنة أصول وممتلكات الدولة، وأشار المحافظ إلى أن سيتم توفير أماكن مخصصة لبدء توزيع الكارت الموحد على المواطنين، حيث تم فتح حوالى 496 ألف حساب للمواطنين فى بورسعيد جاهزة للتفعيل حتى الآن.