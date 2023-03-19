بدء توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية على المستحقين بمدن الوادى الجديد.. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

دشن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، اليوم الأحد، بدء توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية بالتعاون مع بنك الطعام المصري تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية، تأكيدا على توجيهات رئيس الجمهورية بتضافر جهود كافة الجهات الرسمية والأهلية للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير المساعدات اللازمة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد "الزملوط"، على انطلاق أعمال التوزيع للحالات المستحقة بكافة مراكز المحافظة من الأسر الأوّلى بالرعاية والأكثر احتياجًا والمرأة المعيلة، المسجلة بقواعد بيانات وزارة التضامن الإجتماعي، دعمًا لهذه الفئات بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، مثمنًا الدور البارز لشركاء التنمية والمؤسسات الأهلية في دعم جهود المحافظة لتوفير حياة كريمة لأهالي المحافظة.