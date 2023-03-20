محافظ المنوفية يرفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات الحيوية وتكثيف حملات النظافة

المنوفية - محمد فتحى

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وبالتنسيق مع مديرى مديريات الخدمات برفع درجة الاستعدادات القصوى بمختلف القطاعات والمرافق العامة بنطاق المحافظة وذلك تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ، والتأكيد على الالتزام بتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتعامل مع المواقف الطارئة وحلها فوراً ، مشيراً إلى أنه تم افتتاح (124) منفذ ومعرض " أهلا رمضان" بنطاق المحافظة والتى ساهمت فى توفير السلع الأساسية والغذائية للمواطنين وإتاحتها بصفة مستمرة وبأسعار مخفضة.

وكلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى والمرور الدورى على كافة المنافذ والمعارض لمتابعة الأسعار وتوافر السلع ، فضلاً عن المتابعة المستمرة للحالة العامة لمنظومة النظافة ورفع كافة الإشغالات التى تعوق حركة المواطنين وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية حفاظاً علي المظهر الجمالي والحضاري، كما شدد المحافظ على مديريات التموين والصحة والطب البيطرى بتكثيف الرقابة وشن حملات تفتيشية مكبرة وبصفة دورية على المحلات والمنشآت التموينية والمرور علي المطاعم والمحال التجارية والأسواق ومحلات بيع اللحوم المجمدة والأسماك ، وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات لضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر والتأكد من مطابقة السلع المعروضة للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وفى ذات السياق، وجه المحافظ مديرية الصحة بمتابعة انتظام العمل بجميع المستشفيات وأقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية والتأكد من تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض وتوافر جميع المستلزمات الطبية والعلاجية مع تجهيز ومتابعة جميع الأدوية الخاصة بالطواري لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى .

كما شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي حماية الأراضى الزراعية بمديرية الزراعة بالمتابعة الدقيقة والمستمرة خلال شهر رمضان لمنظومة المتغيرات المكانية ورصد أية تعديات جديدة تحدث بالمخالفة على الأراضى الزراعية والتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات والإزالة الفورية في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية حفاظاً على حقوق ومقدرات الدولة.

هذا ووجه محافظ المنوفية مديرية الأوقاف بالاستعداد التام والجيد لاستقبال شهر رمضان المبارك والتشديد بضرورة الإلتزام بكافة قرارات وتعليمات الوزارة بشأن نظام العمل بالمساجد وإقامة الشعائر بها بكل دقة.