توزيع 65 ألف شنطة غذائية و12طن لحوم للأسر الأولى بالرعاية فى رمضان بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه سيتم توزيع 65 ألف شنطة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، ومستفيدى برنامج تكافل وكرامة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين محافظة المنوفية ووزارات التضامن الاجتماعى والتموين والأوقاف، لتوفير السلع الغذائية بالمجان، تزامناً مع استقبال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة خطة التوزيع بنطاق المحافظة، وبحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، ووكلاء وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي والتموين، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للأسر الأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وخلال الاجتماع كلف محافظ المنوفية السكرتير العام، بالتنسيق التام مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية، لإعداد أماكن مناسبة وتنظيم فرق عمل لإستلام وتعبئة المواد الغذائية تمهيداً للبدء في خطة التوزيع ، مشدداً على تذليل العقبات وتقديم التيسيرات اللازمة على أن تتم عملية التوزيع تحت إشراف مباشر من رئيس المدينة والإدارات الإجتماعية ، هذا وكلف المحافظ وكلاء وزارة التضامن والأوقاف بالمتابعة المستمرة لتنفيذ خطة التوزيع ، فضلاً عن مراجعة قاعدة البيانات لكشوف الإستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

فيما أشار محافظ المنوفية إلى أن المحافظة بصدد إستلام 12 طن لحوم صكوك الأوقاف ضمن مشروعات التكافل الاجتماعي وتوفير الحماية المجتمعية لتلك الأسر طوال شهر رمضان ، لافتاً أنه خلال الأسبوع الحالى سيتم توزيع 2 طن لحوم كدفعة أولى على الأسر الأولى بالرعاية بأرجاء المحافظة.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية دعمه الكامل لتلك المبادرات والتى من شأنها تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ، مثمناً الدور الرائد لوزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعي في دعم ورعاية المواطنين غير القادرين وتقديم أوجه الرعاية الشاملة لتلك الفئات بجميع المحافظات لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.