محافظ الفيوم يفتتح منشآت صناعية جديدة بمنطقة كوم أوشيم بتكلفة 320 مليون جنيه

الفيوم رباب الجالي

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، منشآت صناعية جديدة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، بقيمة إجمالية 320 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والأستاذ ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، والمحاسب صابر جلال القائم بأعمال مدير منطقة كوم أوشيم الصناعية، والأستاذ سالم فتيح مدير إدارة البيئة بالمحافظة.

حيث قام محافظ الفيوم، بافتتاح شركة الروان للصناعات الغذائية، لمصنعات اللحوم الحمراء والدواجن، المقام على مساحة 5000 متر مربع، بتكلفة 300 مليون جنيه، ويوفر 60 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كمرحلة أولى، ويستهدف الوصول خلال المرحلة القادمة إلى 150 فرصة عمل، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 60 طن/ يوم من اللحوم الباردة والمدخنة مثل اللانشون، والروستو البقري، والسلامي المدخن، وصدور الدجاج، وصدور الرومي، والسوسيز، والهوت دوج، بخلاف المفروم، والكفتة والبرجر.

كما افتتح المحافظ، شركة الفيوم للصناعات الكهروبلاستيكية، وإنتاج اللمبات الليد الموفرة، والكشافات، والبنلات، والمقام على مساحة 1000 متر مربع، بتكلفة 20 مليون جنيه، ويوفر 25 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بالمرحلة الأولى، وتستهدف الشركة توفير 60 فرصة عمل خلال المرحلة المقبلة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 12 إلى 18 ألف قطعة شهرياً، تتراوح قدراتها من 3 إلى 50 وات، تغطي الاستهلاك المحلي، ومن المقرر تصدير المنتجات للخارج خلال المرحلة المقبلة.

خلال الافتتاحات، التقى محافظ الفيوم، عدداً من أصحاب المنشآت الصناعية بكوم أوشيم، واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم، ووجه بدراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.