محافظ الفيوم يفتتح ميدان السواقى بعد تطويره.. صور

الفيوم رباب الجالي

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مساء اليوم الخميس، ميدان السواقي بوسط مدينة الفيوم، بعد الانتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته وتجميله، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

رافق المحافظ خلال الافتتاح، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء محمد المنياوي مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للتحول الرقمي، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي بإسم المحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وحشد من المواطنين.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم عرض فيلم تسجيلي حول مراحل أعمال تطوير وتجميل منطقة السواقي، ثم فقرة فنية للفلكلور الشعبي لمحافظة الفيوم.

وفي كلمته أعرب محافظ الفيوم، عن سعادته البالغة بالمظهر الحضاري المتميز لمنطقة السواقي، بعد الانتهاء من كافة أعمال التطوير والتجميل، مشيراً إلى أن منطقة السواقي تمثل مزاراً سياحياً وترفيهياً، ومعلماً من معالم المحافظة المتميزة على مر العصور، مؤكداً أن ما تم من أعمال تطوير للبنية التحتية، والأعمال الهندسية على بحر بوسف، وتأهيل السواقي بالشكل اللائق، تحت إشراف الجهات والأجهزة، والمكاتب الاستشارية الهندسية المتخصصة، هو أبلغ رد لكافة الانتقادات التي تعرضت لها المحافظة خلال فترة تنفيذ الأعمال.

وثمن المحافظ جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وكافة فرق العمل في تنفيذ الأعمال بكفاءة عالية، وظهور المنطقة بالشكل المتميز، لافتاً إلي أن منطقة السواقي أصبحت متنفساً طبيعياً للمواطن الفيومي، مناشداً الجميع بضرورة الحفاظ على ما تم من أعمال تطوير بميدان السواقي، مع الالتزام بالسلوكيات والآداب العامة، لكي يظل واجهة مشرفة للفيوم.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن أعمال تطوير منطقة السواقي كانت تسير بخطى متوازية مع تطوير مواقع الخدمات بالمدينة، في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات، وكذا الاستغلال الأمثل لكافة أصول الدولة، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي.

ولفت "الأنصاري" إلى أنه تم الاستعانة بمتخصصين واستشاريين فى التطوير المعماري لإعداد مخطط لتطوير متكامل لمنطقة السواقي، التي تعبر عن هوية المحافظة بصورة مباشرة، مؤكداً أنه تم مراعاة الدراسات المرورية والمظهر البيئى والحضاري للموقع بشكل عام، لتنفيذ مخطط تطوير متكامل يحقق عائد اقتصادي من خلال إقامة عدد من الكافتيريات والمطاعم والبازارات السياحية، بجانب الساحات الخضراء واستراحات للمواطنين، لتكون مناطق مجانية مفتوحة أمام الجميع.

وأكد "الأنصاري"، أن مشروع تطوير السواقي تم بعد عقد عدة لقاءات حوارية ونقاشية مع كافة الأجهزة التنفيذية، والشركات المسئولة عن تنفيذ المشروع، وكذا الاستعانة بمجموعات عمل من عدد من كليات الهندسة من الجامعات المصرية، للوصول إلى أحسن النتائج والتصميمات الهندسية المطلوبة، لافتاً إلى أن المحافظة لم تتحمل أية تكلفة مالية في تنفيذ المشروع، وسيكون العمل به بنظام حق الإنتفاع بما يحقق عائداً اقتصادياً للمحافظة.