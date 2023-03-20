اليوم السابع
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محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بنهطاي وسندبسط ودمنهور الوحش

الإثنين، 20 مارس 2023 01:13 م
محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بنهطاي وسندبسط ودمنهور الوحش محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة
الغربية مصطفى عادل

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أشاد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بالعمالة المكثفة التى تشهدها مواقع العمل داخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى.

 

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها المحافظ صباح اليوم لتفقد المشروعات بقرى نهطاى، سندبسط ودمنهور الوحش، بحضور إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

 

ووجه المحافظ الشكر للمهندسين والعمال والقائمين على تنفيذ المشروعات داخل قرية دهتورة، وذلك خلال تفقده لمشروعات مركز شباب، الوحدة الاجتماعية وحدة طب الأسرة بالقرية.

 

واستكمل رحمى جولته بتفقد مشروعات قرية سندبسط والتى قاربت على الانتهاء، حيث تفقد أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة، المجمع الزراعى البيطرى ومركز التأهيل الاجتماعى، إلى جانب تفقد وحدة الحديد والمنجنيز بمحطة مياه الشرب ومجمع الخدمات الحكومية والذى سيوفر مقرات لـ (المركز التكنولوجى، السجل المدنى، الشهر العقارى، مكتب التموين، مكتب البريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلى والتضامن الاجتماعي).

 

وفى ذات السياق تفقد محافظ الغربية أعمال التشطيبات النهائية فى مركز الشباب ومدرسة نهطاى للتعليم الأساسى والتى تعد آخر مدرسة يتم إنشاءها داخل قطاع التعليم ووصلت نسبة نهو الأعمال بها إلى 95% لتكتمل بعدها مشروعات قطاع التربية والتعليم بإجمالى 83 مدرسة تم إنشائها ورفع كفاءتها، واختتمت الجولة بتفقد محطتى رفع الصرف الصحى الرئيسية والفرعية بقرية دمنهور الوحش.

 

يذكر أن المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القرن والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 886 مشروعا داخل (54) قرية و(88) تابعا فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.


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