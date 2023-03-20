محافظ الإسماعيلية يستقبل وزيرة الثقافة بمكتبه.. اعرف التفاصيل

الإسماعيلية- صبرى غانم

استقبل اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بمكتبه مساء اليوم الاثنين، الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، على هامش حفل ختام مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الرابعة والعشرين، والذي يُقام على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية.

وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، منار حسني رئيس المركز القومي للسينما.

وخلال اللقاء، رحب محافظ الإسماعيلية بوزيرة الثقافة والوفد المرافق لها، مؤكدًا أن محافظة الإسماعيلية ذات طابع خاص، تمتاز باحتضانها العديد من المهرجانات الفنية والثقافية، بجانب الكرنفالات الشعبية التي تعبِّر عن تراثها، ومحاصيلها الزراعية التي تشتهر بها، موجهًا الدعوة لوزيرة الثقافة لحضور مهرجان المانجو في دورته الثانية، خلال الصيف المقبل.

ويعد مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991م.