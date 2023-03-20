محافظ الإسكندرية: رفع كفاءة موقف سيرفيس الكيلو 21 بطاقة تشغيل 600 سيارة

الإسكندرية جاكلين منير

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، اليوم اعمال تطوير ورفع كفاءة موقف سيرفيس الكيلو 21 ليصبح موقف لسيارات الأجرة، حيث يسع نحو 200 سيارة علي الخطوط العاملة بالمواقف الداخلية وتشمل (الموقف الجديد - أبو تلات ، والخطوط الخارجية وتشمل (القاهرة–الجيزة–القليوبية–المنوفية - مطروح) ، ويتم التناوب بحيث تغادر ال 200 سيارة وتدخل 200 غيرها من على الطرق ، بالإضافة إلى 200 سيارة في المواقف البديلة، لتصل الطاقة التشغيلية للموقف 600 سيارة، وذلك بتكلفة نحو 10 ملايين جنيه؛ يأتي هذا فى إطار خطة المحافظة لتنظيم مواقف سيارات سرفيس غرب الإسكندرية ومنع التكدس المرورى بالمنطقة.

وخلال الافتتاح استمع المحافظ لشرح تفصيلي للمشروع حيث تم تعلية سور الموقف ليصبح بإجمالي 2م طولي × 158م عرضي، و تم إنشاء بوابة دخول وخروج للموقف، بالإضافة إلى إنشاء مسجد وتجهيزه بالكامل، وإنشاء استراحة صغيرة لانتظار الركاب بالموقف، ويجري إعادة تأهيل دورات المياه ، وعمل لوحات إرشادية مضيئة وعلامات لكل الخط داخل الموقف، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية على تخطيط الموقف بالكامل، كما تم رصف أرض الموقف وتنفيذ مظلات للركاب والسيارات للحماية من أشعة الشمس والأمطار، والقيام بكافة أعمال النظافة بالموقف من قبل إدارة الرقابة والرصد البيئي وشركة نهضة.

هذا وقد أوضح الشريف أن عملية تطوير ورفع كفاءة موقف الكيلو 21 من شأنها حل مشكلة المواقف العشوائية التي تتسبب في التكدس المروري أسفل كوبري 21، مشيرا إلي أن الموقف لم يكن مفعل ولم يكن به أي عوامل التشغيل؛ وتم تطويره بالكامل، مؤكدا أن مشروع تطور الموقف هدفه الأساسي إنهاء التكدس المروري غرب الإسكندرية، لافتا إلى أن هناك تنسيق كبير بين جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة وخاصة إدارة مرور الإسكندرية لتحقيق السيولة المرورية والقضاء على أزمة التكدس المروري في الكيلو 21.



مشروع التطوير



المحافظ خلال الجولة



جانب من الجولة5



اعمال التطوير4

شهد الافتتاح؛ هدى ابو كليلة رئيس حى العجمي، واللواء عصمت الأشقر مستشار المحافظ للمشروعات واللواء وليد كمال مدير عام مشروعات محطات الركاب.