نوة "الشمس الكبرى" تضرب الإسكندرية لليوم الثالث بأمطار متوسطة.. صور

الإسكندرية- جاكلين منير - أحمد الزغبى

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مختلف مناطق متفرقة بالإسكندرية، وذلك بما يعرف بنوة "الشمس الكبرى" وهى آخر نوات الشتاء، وتستمر على الإسكندرية حتى الغد.

وسجلت الإسكندرية اليوم 19 درجة فى العظمى و13 درجة فى الصغرى.

ومن المتوقع ان تشهد محافظة الاسكندرية اليوم ، امطار خفيفة الى متوسطة الشدة على فترات متقطعة مع تكاثر السحب الركامية والمتوسطة.

وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية أن الامطار بدأت خفيفة اليوم وزادت غزارتها تدريجيا، ولم تتسبب في أي تجمعات مياه أو أي إعاقة مرورية.

كما أكد علي استمرار تمركز 150 سيارة ومعدة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، وتكثيف أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبء عن الشنايش والمحطات.

وتم رفع حالة الاستعداد وانتشار السيارات منذ صباح يوم الجمعة للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تمر به محافظة الإسكندرية طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية وحتي استقرار الحالة.

وناشد المواطنين الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار علي رقم الخط الساخن 175 أو علي رسايل صفحة الشركة علي موقع الفيس بوك.

من جانبه قال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحى الإسكندرية، أن الامطار بدأت خفيفة فى الواحدة صباحا وزادت غزارتها تدريجيا ومتوقع استمرارها طوال اليوم ولم تتسبب فى أى تجمعات مياه أو أى إعاقة مرورية.

كما أكد على استمرار تمركز 150 سيارة ومعدة فى جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، وتكثيف أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبئ عن الشنايش والمحطات.

مؤكدا على انه تم رفع حالة الاستعداد وانتشار السيارات منذ صباح أمس الجمعة للتعامل مع المنخفض الجوى الذى تمر به محافظة الإسكندرية طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية وحتى استقرار الحالة.

يأتى ذلك فيما أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد فى جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميدانى على مدار الساعة لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفورى، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.