محافظ أسوان يلتقى وفد "الطيران" لدراسة بدء رحلات البالون الطائر الموسم المقبل

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، الاثنين، وفد وزارة الطيران المدنى لإستعراض الدراسات الجارية لبدء رحلات البالون الطائر "المنطاد" من الموسم السياحى القادم، وتحديد مساراتها وموقع المطار الخاص بها.

حضر اللقاء، أحمد دنش المشرف العام على الإستثمار، والمهندس جورج سامح مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة.

وخلال اللقاء، أشار اللواء أشرف عطية، على أهمية إعطاء الأسبقية الأولى لتوافر كافة الإشتراطات اللازمة لضمان أقصى أمان ممكن لهذه الرحلات من أجل الحفاظ على أرواح وسلامة السائحين والعاملين في هذا المجال ، لافتاً إلى أن محافظة أسوان تعتبر من المحافظات السياحية التى تتميز بسماؤها وجوها الدافئ وطقسها المعتدل ، وهو ما يساهم فى خلق وتحقيق مزيد من الرواج السياحى للمحافظة لمشاهدة بانوراما نهر النيل الخالد والمراكب الشراعية ، ومقابر النبلاء ، وغيرها من المعالم السياحية التى تتميز بها عروس المشاتى للعمل على إستغلالها فى جذب أكبر عدد من السائحين.

وأشاد محافظ أسوان، بالإستجابة السريعة من وزير الطيران المدنى الفريق محمد عباس حلمى لمقترح المحافظة بتسيير رحلات البالون الطائر الذى يعد من أنماط السياحة الترفيهية التى تحتاجها المحافظة لوضعها على الخريطة السياحية من خلال التنسيق مع الشركات ومنظمى الرحلات السياحية.