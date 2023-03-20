ما الدهون النحيفة وكيف يمكنك إصلاحها؟

كتبت إيناس البنا

قد يبدو الأشخاص الذين يعانون من الدهون النحيلة لائقين وأصحاء من مسافة بعيدة، ولكن عند فحصهم عن كثب فإنهم يفتقرون إلى أي كتلة عضلية مرئية.

في مصطلحات الشخص العادي ، يشير إلى الأشخاص الذين يبدون نحيفًا ولكنهم في الواقع يحملون دهونًا أكثر مما هو صحي لنوع أجسامهم، هذه مشكلة شائعة للعديد من المبتدئين أو أي شخص فقد الوزن فقط من خلال تقييد السعرات الحرارية.

دعونا نفهم ما الدهون النحيفة ونرى كيف يمكنك التخلص منها.

وفقا لموقع "OnlyMyHealth" يعني كونك نحيفًا أن يكون لديك وزن طبيعي مع كتلة عضلية قليلة جدًا وكثير من الدهون تغطي الجسم، لا شك أن مؤشر كتلة الجسم لديك طبيعي ، لكن الدهون الزائدة في الجسم التي تحملها قد تؤثر على صحتك، والخبر السار هو أنه يمكنك إصلاحه بسهولة من خلال دمج التغييرات التالية في نمط الحياة وتغيير نظامك الغذائي. 1) ابدأ تدريب القوة أفضل طريقة للتخلص من الدهون النحيفة هي بناء العضلات، ولكن كيف تفعل ذلك؟ من خلال الانغماس في تمارين القوة.