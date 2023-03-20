كلية التربية النوعية بجامعة طنطا تحصل على اعتماد الأيزو «2018.. 21001»

الغربية محمد طارق

حصلت كلية التربية النوعية ب جامعة طنطا على شهادتي الأيزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015» في الإدارة وجودة التعليم من شركة QME الدولية، لتكون الكلية الــ 13 بجامعة طنطا تحصل عليها على مستوى كليات الجامعة، عقب استيفائها لكافة معايير الشهادة الدولية.

صرح الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة بأن حصول كلية التربية النوعية يعكس مدى التزام إدارات الكلية بتطبيق واستيفاء المعايير الدولية لكافة السياسات والإجراءات الداخلية بالكلية، والارتقاء بمنظومة الجهاز الأداري للكلية، وتحسين الأداء، دعماً للخطة الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030.

شهدت الكلية اليوم حضور فريق من المؤسسة المانحة لشهادتي الأيزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015»، ضم الوفد الدكتورة منال درويش ، والدكتورة منى زناتى، والدكتورة سمر فؤاد، والمهندس محمود سلطان، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رانيا الامام عميد الكلية، والدكتورة نجلاء الحلبى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اكرم نمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة دينا عبد الهادى المدير التنفيذى للمركز الرئيسى للآداء المؤسسي، والدكتورة صباح شرشور مدير مركز ضمان الجودة، ورؤساء الاقسام العلمية وامين عام الكلية ومديرى الادارات والوحدات واعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الادارى والطلاب، وزارت اللجنة وحدة ضمان الجودة والادارات المختلفة والاقسام العلمية، وأوصت اللجنة بمنح كلية التربية النوعية جامعة طنطا الشهادة الدولية الأيزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015».

من جانبها قدمت الدكتورة رانيا الامام عميد الكلية التهنئة لجميع العاملين بالكلية، للحصول على شهادتي الأيزو، مثمناً جهود جميع العاملين بالكلية طوال الفترة الماضية فى استيفاء كافة معايير الشهادة الدولية، وتأهيل الكلية للحصول على الشهادتين.