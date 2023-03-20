فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس "الربيع" وبدايته من الغد

كتب محمد شرقاوى

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية ، تفاصيل الحالة الجوية، معقبا: "بداية من الغد يبدأ فصل الربيع رسميا".

وأضاف الدكتور محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على ببرنامج "حضرة المواطن": فصل الربيع هو فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة، حيث يمكن أن نشهد الأربعة فصول في يوم واحد.

وتابع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 23 درجة، لتسجل نحو 26 درجة بنهاية الأسبوع.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، طقس مائل للبرودة نهارا إلى معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء.