اليوم السابع
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الإثنين، 20 مارس 2023 12:27 م
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ضبط 13 جزارا لذبحهم خارج المجازر الحكومية خلال حملة رقابية بالبحيرة

الإثنين، 20 مارس 2023 12:05 م
ضبط 13 جزارا لذبحهم خارج المجازر الحكومية خلال حملة رقابية بالبحيرة حملة تموينية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية.
 
مشددة على ضرورة وضع الأسعار على كل سلعة والتعامل الفورى مع أى محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
وفى هذا السياق، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، حملة تموينية على الأسواق والمتاجر ومحلات الجزارة بالتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك.
 
أسفرت الحملة عن ضبط 13 جزارا بمركز كفر الدوار  يقومون بالذبح خارج المجازر الحكومية و بيعهم  لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
 
كما تم ضبط كميات من الكبدة المجمدة واللانشون منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى داخل عدد من محلات البقالة.
 
كما تم المرور على عدد كبير من المحلات العامه ومحلات بيع المواد الغذائية والتنبية عليهم بالإعلان عن أسعار جميع المنتجات والالتزام بالأسعار .
 
أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين .
 
وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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