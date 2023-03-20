صحة الوادى الجديد: تدعيم القطاع بأجهزة سونار بتكلفة 17 مليون جنيه

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد ، عن تدعيم وزارة الصحة للقطاع بأجهزة طبية تمثلت في 17 جهاز سونار أشعة بتكلفة مليون جنيه لكل جهاز، بإجمالي 17 مليون جنيه نتاجا لجهود التعاون والتنسيق لمحافظ الإقليم مع وزير الصحة لدعم قطاع الصحة بالمحافظة، مؤكداً على أن الأجهزة الجديدة سيجري توزيعها على الوحدات الطبية القروية والرعاية الأساسية في القرى خاصة البعيدة والنائية منها لخدمة سكان تلك المناطق.

وفى سياق متصل تكثف المديرية حملات التفتيش المفاجئ على المنشآت الطبية بالمحافظة، حيث جرى المرور على مستشفى حميات الخارجة ومستشفى صدر الخارجة وتم التأكيد على انتظام العمل بقسم الاستقبال والطوارئ وانتظام الفريق الطبى، والتواصل مع المرضى واستطلاع مدى رضائهم عن الخدمة وتم التأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الأمصال واللقاحات والأكسجين.

ووجه مدير قطاع الصحة بالمحافظة بتحويل المقصرين بمستشفى حميات الخارجة إلى الشئون القانونية للتحقيق، وسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة ورفع كفاءة دورات المياه بمستشفى صدر الخارجة.