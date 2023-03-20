"صارحته بالخيانة".. السجن 3 سنوات لزوج بتهمة الشروع فى قتل زوجته

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهم ب الشروع فى قتل زوجته فى منطقة الأميرية بالسجن لمدة 3 سنوات، وحضرت زوجة المتهم الجلسة، وقدمت تنازل عن اتهامهما لزوجها بالشروع فى قتلها، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات.

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة الأميرية، إخطار من المستشفى بوصول ربة منزل مصابة بطعنات فى أنحاء متفرقة من جسدها، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة زوج المجنى عليها بعدما صارحته بخيانتها، وهى فى حالة "سكر"، فطعنها بسكين المطبخ، وتم القبض على المتهم وعرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.