شركة أمازون تعلن تسريح 9 آلاف موظف

أ ش أ

أعلنت شركة أمازون تسريح 9 آلاف موظف إضافي، وفقًا للمدير التنفيذي للشركة آندي جاسي.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن عمليات التسريح تأتي بعد موجة تسريح تمت خلال نوفمبر 2022 أثرت على 18 ألف موظف في الشركة.