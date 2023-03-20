اليوم السابع
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الإثنين، 20 مارس 2023 06:45 م
أكرم القصاص
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شركة أمازون تعلن تسريح 9 آلاف موظف

الإثنين، 20 مارس 2023 05:19 م
شركة أمازون تعلن تسريح 9 آلاف موظف أمازون
أ ش أ

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أعلنت شركة أمازون تسريح 9 آلاف موظف إضافي، وفقًا للمدير التنفيذي للشركة آندي جاسي.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن عمليات التسريح تأتي بعد موجة تسريح تمت خلال نوفمبر 2022 أثرت على 18 ألف موظف في الشركة.


أمازون

شركة أمازون

تسريح موظفى أمازون

الأوضاع الاقتصادية



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