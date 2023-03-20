شاهد فرحة المزارعين بحصاد محصول البنجر بغيطان منشأة أبو عمر بالشرقية.. صور

الشرقية- فتحية الديب

محصول بنجر السكر يُعد من المحاصيل الاستراتيجية للدولة وزراعته توفر العملة الصعبة وتسعى محافظة الشرقية فى الأعوام القادمة لزيادة المساحة المنزرعة منه، وفى جو من البهجة بفرحة موسم حصاد المحاصيل الزراعية بغيطان الشرقية التي لا ينقطع منها خيرات الأرض السمراء يواصل المزراعين حصاد البنجر بـ غيطان مركز منشاة أبوعمر.

قال المهندس محمد عكرم، مدير الإدارة الزراعية بمركز منشاة أبوعمر، إن المزراعين يواصلوا حصاد محصول البنجر بغيطان منشاة أبوعمر من إجمالى المساحة المنزرعة بمحصول البنجر بالمركز وتقدر بـ 12 الف فدان، مشيراً إلى أن المساحة المزروعة هذا العام بأنحاء المحافظة بلغت 90264 فدانا بمختلف المراكز والمدن وخاصة المنطقة الشمالية للمحافظة.

جدير بالذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد صرح أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بأحدث الأساليب العلمية في الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي.

يذكر ان زراعة بنجر السكر بالمحافظة بدأت عام 1995 بزراعة 40 فدانا فقط ثم انتشرت زراعته وتزايدت عاما بعد عاما حتى بلغت أكثر من 90 ألف فدان هذا العام، منتشرة فى مناطق الصالحية الجديدة وصان الحجر والحسينية ومنشاة أبوعمر أولاد صقر وكفر صقر وفاقوس، ويرجع التهافت على زراعة محصول بنجر السكر لم يأت من فراغ، بل للتيسيرات التى تقدمها مديرية الزراعة، وشركات إنتاج السكر للمزاعين، حيث يتم تسليمهم التقاوى المنتقاة التى تحقق إنتاجية عالية تصل الى 30 طن للفدان، كما يتم خفض تكلفة تسوية الأراضى بالليزر، كما تعقد الشركات عقودا معهم لاستلام إنتاجهم من الحقول بأسعار متميزة طبقا لبند السكر ونسبة النظافة.