رفع مياه الأمطار بالقرى والمدن لليوم الثالث واستمرار حركة الملاحة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، هطول أمطار خفيفة، اليوم الإثنين، في حين لم تهطل على مدن وقرى أخرى، واستمرت مجالس المدن فى رفع مياه الأمطار لمدة يومين، كما استمرت حركة الملاحة بميناء الصيد بالبرلس وببحيرة البرلس، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ولم تتلق غرفة العمليات وإدارة الأزمات أي إشارة بتوقف حركة الملاحة بمياه البحر المتوسط أو بميناء الصيد بالبرلس، وانطلقت مراكب الصيد في مياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس عقب تزويدها بالوقود والثلوج.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، رفع مياه الأمطار بالوحدات القروية لمركز دسوق محلة دياى ، كفر مجر، محلة أبو على، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب، بالشوارع الرئيسة، وبجوار المدارس، وداخلها.

وتابع هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة الرياض، رفع مياه الأمطار من الشوارع والميادين والقرى، وأمام وحول المصالح الحكومية والمدارس.

وتابع عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم ، استمرار رفع بقايا المياه من المدارس التي يوجد بها بقايا مياه امطار، وسحب مياه الأمطار بشوارع وأحياء المدينة.

وتابع أحمد علي عيسي، رئيس مدينة سيدي غازي، رفع المخلفات وتجمعات القمامة من النقط الثابتة ومن الشوارع وصيانة كشافات الإنارة العامة في المدينة والتوابع ، لرفع كفاءة الإنارة العامة وحسن سير وانتظام العمل بمدينة سيدي غازي وتوابعها.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الانتهاء من رفع تراكمات مياه الأمطار بشوارع المدينة وداخل أسوار المدارس وأماكن تجميع المياه ، مع التأكيد على استمرار رفع درجة الاستعداد لحين الانتهاء من هذه الأجواء.

تابع غريب أحمد عارف، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال النظافة العامة ورفع المتولد اليومى من القمامة باستمرار، وسحب تجمعات مياه الأمطار المتبقية بشوارع المدينة.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية عن أجواء شتوية على شمال البلاد، مع أخر يوم فى فصل الشتاء، ويشهد شمال البلاد أجواء شتوية باردة نسبيا،حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة،كما يعمل الغطاء السحابي على تقليل ساعات سطوع أشعة الشمس،كما تنشط الرياح الشمالية الغربية التى تعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس، درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 17 درجة مئوية.