سقوط أمطار على مدن وقرى كفر الشيخ واستمرار حركة الملاحة.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدن وقرى هطول أمطار مابين متوسطة وغزيرة، اليوم الأحد، خاصة على المدن والقرى المطلة على ساحل البحر المتوسط ، بطول 120 كيلو بمطوبس وبلطيم ومصيف بلطيم والبرلس، ولم تتأثر حركة الملاحة بهطول الامطار، وانطلقت مراكب الصيد من ميناء الصيد بالبرلس في رحلات صيد عبر البحر المتوسط، بعد تزويدها بالوقود والثلوج.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية، والمتابعة المستمرة من قبل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والتواصل المستمر بغرفة العمليات الفرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها..

ووجه رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة بالتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة ، حرصا على سلامتهم.

وطالب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية عن انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء،مع عودة للأجواء الشتوية المعتدلة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وتستمر الأجواء الماطرة غدا على شمال البلاد تكون متفاوتة الشدة تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.أما عن درجة الحرارة العظمى اليوم، القاهرة الكبرى والوجه البحرى 20 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 19 درجة مئوية، وشمال الصعيد 22 درجة مئوية، وجنوب سيناء 24 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 27 درجة مئوية،كما تنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتستمر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.