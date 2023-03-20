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رضا حجازى: التعليم الفنى قاطرة التنمية وريادة الأعمال جزء أساسى بالمناهج

الإثنين، 20 مارس 2023 05:44 م
رضا حجازى: التعليم الفنى قاطرة التنمية وريادة الأعمال جزء أساسى بالمناهج الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب هشام عبد الجليل

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قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، أن التعليم الفنى قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر، والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات من الموضوعات التى ستحظى بمزيد من التنسيق والاهتمام خلال الفترة المقبلة لمزيد من النتائج المستهدفة بشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 

 

وتابع حجازى:" يتم إعداد مناهج الإعدادى الآن بالتعاون مع خبراء دوليين، ومادة ريادة الأعمال ستكون جزء أساسى فى المناهج، إضافة لمادة المشروعات، مشيراً إلى أن المستقبل يحتاج مواصفات معينة الخريج، خاصة وأن الوظائف لم تعد تقليدية".

 

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن مواصفات الخريج تتمثل فى ترسيخ فكر عمل مشروع صغير، ويدرس الطالب احتياجات العمل ولذا سيقبل الطالب على ريادة المشروعات، مشيرا أن هناك علاقة كبيرا بين المشروعات الصغيرة ووزارة التربية والتعليم حتى يتطور الطالب مع الثورة الصناعية، متابعا:" وأنا أجهز جيل مقبل على ريادة الأعمال".

 

وقال رأفت عباس، ممثل جهاز تنمية المشروعات، أن ريادة الأعمال وتعريف وتعلم ريادة الأعمال وسيلة وهدف اخر لمشروع جديد، لافتا إلى أن ترجمة المشروعات النظرية بشكل عملى من خلال الأدوات التى يتيحها جهاز تنمية المشروعات، إضافة لحزمة من الحوافز للجادين".

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة لمناقشة خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه من إنجازات، ورؤيتها للمرحلة القادمة وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة.

 

 ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة مارسيل سمير، بشأن ضرورة إدراج مادة دراسية تختص بريادة الأعمال والعمل الحر بالمناهج الدراسية لوزارة التربية والتعليم.

 

ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة نسرين عمر، بشأن دور إدارات التعليم الفنى فى دعم الشباب والإنتاج فى قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.


التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

رضا حجازى

لجنة المشروعات الصغيرة

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