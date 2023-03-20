اليوم السابع
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رجل يقتل زوجته بالخطأ فى حادث سيارة بجراج كنيسة أسترالية.. والشرطة تحقق

الإثنين، 20 مارس 2023 12:49 م
رجل يقتل زوجته بالخطأ فى حادث سيارة بجراج كنيسة أسترالية.. والشرطة تحقق موقع الحادث
كتبت ريهام عبد الله

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لقيت سيدة أسترالية تبلغ من العمر 70 عاما مصرعها في جراج سيارات تابع لإحدى الكنائس بعد أن صدمتها السيارة التى كان زوجها يقودها إلى الخلف، حيث كشفت تفاصيل الواقعة أن الرجل صدم زوجته وقتلها بالخطأ.

تم دهس المرأة بعد أن أوصلها زوجها لحضور دراسة الكتاب المقدس فى كنيسة كاسل هيل المعمدانية فى شمال غرب سيدنى، صباح اليوم الاثنين، وخضعت السيدة للعلاج من قبل المسعفين فى NSW Ambulance  بمكان الحادث، لكنها فارقت الحياة، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

صورة من موقع الحادث
صورة من موقع الحادث

لم يصب سائق السيارة البالغ من العمر 70 عاما، وتم نقله إلى مستشفى حيث يخضع للاختبار الإجبارى، فيما شهد عضو آخر فى الكنيسة الحادث المروع، وفقًا للقس إيان دين، الذى قال للقناة السابعة: "إنه أمر مأساوى، إنه محزن للغاية".

وتحقق الشرطة فى الواقعة، لكن لم يتم توجيه اتهامات للرجل، وطالبت السلطات أى شهود على الحادث فى شارع شوجراوند بضرورة الاتصال بالشرطة.

مقتل شخصين وإصابة 9 فى حادث دهس بمقاطعة كيبيك الكندية

ومن جهة أخرى، قُتل شخصان وأصيب تسعة آخرون - في وقت سابق - بعدما دهستهم شاحنة بيك-آب، فى مدينة أمكى الصغيرة فى كيبيك، حسبما أعلنت الشرطة الكندية.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة فى كيبيك هيلين سان بيير، حسبما نقلت "سكاى نيوز"، إن رجلا يبلغ 38 عاما اعتُقِل فى مكان الواقعة، موضحة أن التحقيق جار لتحديد ملابسات المأساة، وأضافت "كل شيء يشير إلى أن هذا فعل منعزل. لم يعد هناك مزيد من الخطر فى المنطقة، وثمة مشتبه به واحد".

وقعت المأساة بعد الساعة 15,00 (19,00 ت ج) فى وسط مدينة أمكى التى يقطنها ما يزيد بقليل عن ستة آلاف نسمة وتقع فى شمال شرق مدينة كيبيك، وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية إن شاحنة بيك-آب صدمت عددا من الأشخاص على أحد الأرصفة قبل أن تواصل سيرها مسافة 500 متر تقريبا وتدهس أشخاصا آخرين، وذكرت الشرطة أن القتيلين أحدهما ستّينى والآخر سبعينيّ، لافتة إلى أن هناك ثلاثة أطفال بين الجرحى.


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