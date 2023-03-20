رئيس مياه سوهاج يعقد اجتماعا لبحث خطة الإحلال والتجديد للعام الجديد

سوهاج عمرو خلف

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ب سوهاج اجتماع موسع ضم رؤساء القطاعات والافرع والمديرى العموم لبحث خطة الاحلال والتجديد للعام 2023/2024 ، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب وأضاف أنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف تركيب العدادات مسبقة الدفع للمصالح الحكومية وكذلك صندوق الرعاية الصحية للعاملين.

وعلى هامش الاجتماع تم تكريم اربعة سيدات يمثلن الأم المثالية بالشركة وذلك فى إطار الاحتفال بعيد الأم وعرفاناً لدور المرأة في النهوض بالأسرة ومن ثم الارتقاء بالمجتمع وتأسيس جيل واعى يتحلى بالقيم الصحيحة كما تم تكريم العاملين المتميزين بخدمة العملاء والعلاقات العامة والتوعية وذلك لاشادة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بدورهم الملموس فى التطوير ومواكبة التحول الرقمى ولدورهم فى التواصل والاتصال مع المواطنين للتوعية بترشيد الاستهلاك والشراكة مع المجتمع المدنى هذا بالاضافة الى التغطية والتوثيق الاعلامى للمشروعات القومية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة للمواطنين وكذلك تكريم الخمس محطات الحاصلة على المراكز الأولى فى تقييم المحطات النقالى وهى محطة مياه الفراسية النقالى ومحطة مياه العيساوية القديمة النقالى ومحطة مياه نجع عتمان النقالى ومحطة مياه الجوازات المطورة ومحطة مياه الكتكاتة النقالى وكذلك تكريم لجنة مراجعة اعمال القراء والمحصلين لدورهم فى تسجيل القراءات المتراكمة بعدادات المشتركين واكتشاف الوصلات الخلسة والمشتركين المخالفين لشروط التعاقد.